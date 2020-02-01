На территории Приднестровской Молдавской Республики демографическая ситуация не оптимистичная – продолжается череда негативных демографических процессов. Впрочем, такое состояние демографии не уникально для нашего региона в целом. Похожая ситуация наблюдается в соседних странах – Украине и Молдове, передает newspmr.com. Сегодня политики разных стран различными методами пытаются прихватить во владение приглянувшиеся территории, порой с использованием экономического давления или военной силы. Однако, пора бы задуматься над действительностью Если подобная динамика по демографии населения продолжится еще какое-то время, вскоре некому будет осваивать захваченные территории – попросту иссякнет людской потенциал.
Унылая арифметика
Согласно статистическим данным Государственной службы статистики ПМР за 2019 год, приблизительно каждые 77 минут на территории Приднестровской Молдавской Республики умирает один житель, а рождается – один ребенок только каждые 144 минуты. Сопоставив эти две величины, несложно подсчитать, что смертность превышает рождаемость в республике на 87%. То есть, по среднегодовой статистике, на 100 рожденных приходится 187 умерших.
Отрицательная демографическая динамика сохраняется на протяжении очень долгого периода времени, что наряду с показателями внешней миграции прошлых периодов привело к значительному сокращению численности населения Приднестровья. Правда, не все совсем уныло – в прошедшем году зафиксирован миграционный прирост населения, в отличие от предыдущих годов. Это вселяет слабенький оптимизм на будущее республики.
Естественная убыль населения растет
Разность между умершими и родившимся (естественная убыль населения) в Приднестровье за прошедший 2019 год составила 3 164 человека. В 2018 году естественная убыль населения за этот же период составляла 2 641 человек. Соответственно, по сравнению с предыдущим отчетным периодом естественная убыль населения увеличилась на 19,8%.
За январь-декабрь 2019 года в республике родилось 3 646 человек, а умерло – 6 810 человек. Таким образом, в Приднестровской Молдавской Республике на одного новорожденного приходится приблизительно два умерших, согласно официальным данным Госстата ПМР. За 2018-й в Приднестровье родилось 4 100 человек, а умерло – 6 727 человек.
Если сравнивать показатели за 2019-й и 2018 год, в республике количество новорожденных уменьшилось на 11,1%, а умерших, наоборот, увеличилось – на 1,2%. То есть, наблюдается естественное сокращение населения ПМР (без миграционной составляющей) – значительное снижение рождаемости и стабильно-неблагополучная динамика со смертностью. Причем такая направленность наблюдается долгое время.
В качестве основной причины снижения рождаемости профессиональные демографы обычно называют социально-экономические трудности, а высокой смертности – плохую экологию, низкий уровень медицины и невысокий уровень социальной защищенности населения. К сожалению, все перечисленные факторы в полной мере соответствуют действительности для Приднестровской Молдавской Республики.
Согласно отчетности Госстата ПМР, за весь 2019 год общее число родившихся по Приднестровью составило 3 646 человек, из них: в городской местности – 2 826 чел., в сельской местности – 820 чел. От общего числа новорожденных более трети из Тирасполя – 1 247 чел. Следом идут: Бендеры – 638 чел., Слободзейский район – 529 чел., Рыбницкий район – 485 чел., Григориопольский район – 293 чел., Дубоссарский район – 258 чел., Каменский район – 141 чел. и г. Днестровск – 55 человек.
Общее число умерших за отчетный период по республике составило 6 810 человек, из них: в городской местности – 4 527 чел., в сельской местности – 2 283 чел. Около четверти погребенных приходится на Тирасполь – 1 643 чел. Далее в печальном списке следуют: Слободзейский район – 1 278 чел., Бендеры – 1 228 чел., Рыбницкий район – 1 059 чел., Григориопольский район – 545 чел., Дубоссарский район – 492 чел., Каменский район – 425 чел. и Днестровск – 140 чел.
Экспресс-анализ показывает, что наиболее неблагополучная демографическая ситуация среди всех регионов ПМР наблюдается в Каменском районе, где на одного новорожденного приходится более трех умерших людей. В городе Днестровск, Слободзейском и Рыбницком районах на каждого рожденного приходится более двух умерших. Город Бендеры, Дубоссарский и Григориопольский районы имеют соотношение близкое к двум. Наиболее благополучный по естественной убыли регион ПМР – город Тирасполь. В столице это соотношение составляет – 1,32.
Наиболее частыми в структуре смертности являются: ишемическая болезнь сердца, новообразования, сосудистые поражения мозга, болезни органов пищеварения, отравления, травмы и убийства. За январь-декабрь 2019 года по сравнению с аналогичным периодом 2018 года увеличилось число смертей от отравлений, травм и убийств на 8,9%, от ишемической болезни сердца – на 1,8%, от болезней органов пищеварения – на 1,6%, от новообразований – на 0,7%, от сосудистых поражений мозга – на 0,2%,
Младенческая смертность детей в возрасте до одного года за 2019 год составила 16 человек, что на 40,7% меньше аналогичного периода прошлого года. За январь-декабрь 2018 года умерло 27 младенцев. Основными причинами в структуре младенческой смертности являются врожденные аномалии и состояния, возникшие в перинатальном периоде.
Приднестровье приросло мигрантами
На фоне неблагополучной ситуации с рождаемостью и смертностью, в Приднестровье наблюдается положительная динамика в миграционном движении. В 2019 году наблюдается миграционный прирост населения – превышение количества прибывших в Приднестровье на постоянное место жительство над числом убывших из ПМР граждан.
Миграционный прирост населения Приднестровья за счет внешней миграции в отчетном периоде составил 3 285 человек. За январь-декабрь 2019 года за пределы Приднестровья выехало 4 616 человек, а прибыло на территорию ПМР – 7 901 человек.
Уровень образования прибывающих и убывающих граждан примерно одинаковый. В обоих группах преобладает высшее и среднее профессиональное образование. Меньше браков, меньше и разводов
За прошедший 2019 год в органах ЗАГСа было зарегистрировано 4 103 бракоразводных процесса. Из них, количество браков составило 2 462 единицы и число разводов – 1 641 единица.
По сравнению с аналогичным периодом предыдущего года количество браков уменьшилось на 5,7%, а число разводов уменьшилось – на 3,1%.
Количество зарегистрированных браков в 2018 году составляло 2 612 единиц, а число разводов – 1 693 единицы.