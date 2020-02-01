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В Молдове возобновлена программа “Доктор для тебя”

В Молдове возобновлена программа “Доктор для тебя”

С понедельника, 3 февраля, мобильные команды врачей в рамках программы “Доктор для тебя” предоставляют бесплатные консультации для жителей Унгенского, Сорокского, Оргеевского и Ниспоренского районов.

Как отметили в Министерстве здравоохранения РМ, труда и социальной защиты, цель программы – обеспечить сельским жителям возможность пройти бесплатную консультацию у кардиолога, эндокринолога, офтальмолога и невролога, пройти рентген легких и маммографию, а детям – получить бесплатную стоматологическую помощь. Сегодня консультации получат дети из сел Киперчены, Суслены, Березложи, Биешты, Пересечино, Гетлово, Иванча, Селиште Оргеевского района, передает aif.md.

С завтрашнего дня и до 21 февраля мобильные команды проведут скрининг заболеваний легких среди жителей Теленештского и Криулянского районов. Программа “Доктор для тебя” была запущена в 2018 году, ее приостановили в июне прошлого года. В общей сложности с момента запуска программы консультации и обследование прошли около 80 тысяч человек.
С инициативой возобновления программы ранее выступил президент Игорь Додон.
aif.md
  • Сегодня, 07:49
  • DTV
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