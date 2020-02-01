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Франция предупредила о распространении вируса, угрожающего томатам

Франция предупредила о распространении вируса, угрожающего томатам

Фермеры вынуждены уничтожать целые поля и оранжереи.
В четверг, 6 февраля, министерство сельского хозяйства Франции заявило, что усиливает надзор за полями для предотвращения вируса, поражающего томаты.

Вирус, получивший название ToBRFV, вызывает появление на листьях растений и плодах желтых и коричневых пятен, а также деформацию плодов, что делает продукты непригодными для продажи.

Франция предупредила о распространении вируса, угрожающего томатам


Французское агентство по безопасности пищевых продуктов Anses отмечает, что вирус может передаваться не только через зараженные семена, но и при простом контакте растений. Эксперты агентства рекомендуют удалять и сжигать растения в загрязненной зоне. Производителям рекомендовано закупать только сертифицированные семена и, по возможности, за пределами стран, где распространился вирус.

«Anses подтверждает высокий риск проникновения и распространения вируса во Франции со значительным потенциальным воздействием на сельскохозяйственные культуры, как для профессиональных секторов, так и для семейного производства, которые представляют значительные объемы», – заявление Anses.
В министерстве сельского хозяйства сообщили, что в этом году будет проведено не менее 350 проверок полей томатов, перца и баклажанов. Также будет систематически проверятся импорт семян и саженцев из стран, где был зарегистрирован ToBRFV.

На данный момент вакцины от вируса не существует, и фермерам приходится уничтожать целые поля и оранжереи. Сообщается, что вирус также угрожает перцу и некоторым другим сельскохозяйственным культурам, но не представляет опасности для человека.

Впервые вирус был обнаружен в 2014 году в Израиле, а годом позже – в Иордании. С тех пор он затронул Францию и шесть европейских стран, а также Турцию, США и Китай.

nat-geo.ru
  • Сегодня, 18:46
  • DTV
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