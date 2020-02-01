Фермеры вынуждены уничтожать целые поля и оранжереи. В четверг, 6 февраля, министерство сельского хозяйства Франции заявило, что усиливает надзор за полями для предотвращения вируса, поражающего томаты.
Вирус, получивший название ToBRFV, вызывает появление на листьях растений и плодах желтых и коричневых пятен, а также деформацию плодов, что делает продукты непригодными для продажи.
Французское агентство по безопасности пищевых продуктов Anses отмечает, что вирус может передаваться не только через зараженные семена, но и при простом контакте растений. Эксперты агентства рекомендуют удалять и сжигать растения в загрязненной зоне. Производителям рекомендовано закупать только сертифицированные семена и, по возможности, за пределами стран, где распространился вирус.
«Anses подтверждает высокий риск проникновения и распространения вируса во Франции со значительным потенциальным воздействием на сельскохозяйственные культуры, как для профессиональных секторов, так и для семейного производства, которые представляют значительные объемы», – заявление Anses. В министерстве сельского хозяйства сообщили, что в этом году будет проведено не менее 350 проверок полей томатов, перца и баклажанов. Также будет систематически проверятся импорт семян и саженцев из стран, где был зарегистрирован ToBRFV.
На данный момент вакцины от вируса не существует, и фермерам приходится уничтожать целые поля и оранжереи. Сообщается, что вирус также угрожает перцу и некоторым другим сельскохозяйственным культурам, но не представляет опасности для человека.
Впервые вирус был обнаружен в 2014 году в Израиле, а годом позже – в Иордании. С тех пор он затронул Францию и шесть европейских стран, а также Турцию, США и Китай.