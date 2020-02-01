Заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Андрей Руденко принял спецпредставителя Действующего председателя ОБСЕ по приднестровскому урегулированию Томаса Майер-Хартинга. В ходе переговоров собеседники обсудили ситуацию, сложившуюся в 2019 году в процессе приднестровского урегулирования. Также говорили о планах албанского председательства в ОБСЕ по активизации диалога между Кишинёвом и Тирасполем, сообщает novostipmr.com ссылаясь на пресс-службу МИД РФ.
За последний год переговорный процесс между Приднестровьем и Молдовой заметно деградировал. Об этом говорят редкие встречи политпредставителей сторон и экспертных (рабочих) групп, а также срыв Кишинёвом братиславского раунда «Постоянного совещания» в формате «5+2» (Приднестровье и Молдова – стороны; Россия, Украины, ОБСЕ – посредники; США и ЕС – наблюдатели).
Молдова не исполняет ранее подписанные соглашения – до сих пор не решены вопросы телекоммуникаций и политически мотивированных уголовных дел. Кишинёв нарушает и договоренность по свободному передвижению автомобилей на приднестровских номерах: в январе 2020 года автомобилисты ПМР столкнулись с запретом пересекать молдо-украинскую границу.
При этом Кишинёв создаёт новые проблемы: летом прошлого года Кишинёв заблокировал ряду приднестровских предприятий возможность открывать счета в банках РМ. Затем возникли проблемы с конвертацией валюты. Недавно добавился запрет на осуществление платежей в леях РМ. Наряду с этим появились угрозы провокаций в Зоне безопасности на миротворческих постах.