Президент Украины Владимир Зеленский отводит год на достижение результатов по Донбассу и обещает выйти из переговоров, если за этот срок "нормандский формат" не принесет результатов.
Об этом сообщает британская The Guardian, в пятницу разместившая на своем сайте выдержки из интервью, которое Зеленский дал изданию в Киеве в конце февраля, передает tass.ru "Часы тикают. Правительство может потратить год на все соглашение, после чего оно должно быть воплощено в жизнь. Тратить на это больше времени запрещено", - сказал Зеленский, полный текст интервью которого издание должно опубликовать в субботу.
"Я не потрачу свои пять лет [на президентском посту], которые мне дал украинский народ, на то, чтобы пять лет работать над "Минском". Я не буду так делать", - добавил он, подчеркнув, что у Киева есть "два или три плана" на тот случай, если переговоры не принесут результата и из них необходимо будет выйти.
Как добавляет The Guardian, Зеленский ожидает подвижек от российской стороны и отсчитывает годовой срок от момента встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Париже в декабре прошлого года. По словам украинского лидера, во встрече было несколько "эмоциональных моментов". "Мне кажется, что он [Путин] меня услышал. У меня есть такое ощущение, и я надеюсь, что оно меня не обманывает", - сказал Зеленский, комментируя встречу "нормандской четверки" в Париже.
Гибкий "Минск"
При этом украинский президент добавил, что в ходе переговоров Путин последовательно отвергал его предложения, указывая на необходимость соблюдения достигнутых в Минске договоренностей. По мнению Зеленского, подход к вопросу о минских соглашениях должен быть гибким. "Некоторые из пунктов "Минска" можно немного перетасовать, и если это сделать, то что из этого может выйти плохого? - сказал Зеленский. - Как только [у линии разграничения] не будет людей с оружием, прекратятся и обстрелы. Это важно".
Глава государства также отметил, что призывает канцлера ФРГ Ангелу Меркель и президента Франции Эмманюэля Макрона усилить давление на Москву с тем, чтобы прогресс по Донбассу был достигнут. Как пишет The Guardian, Зеленского беспокоит политика Макрона, который выступает за активизацию диалога между Европой и Россией. "В этой игре сразу на оба фронта играть не получится", - заявил он.
Отношения с США
Коснувшись темы американо-украинских отношений, Зеленский отметил, что продолжает рассчитывать на более активную поддержку со стороны США, хотя его и задели слова о том, что американцам нет никакого дела до Украины, приписываемые госсекретарю США Майклу Помпео журналисткой Мэри Луизой Келли.
"Они поддерживают нас, - сказал Зеленский, добавив, что получил заверения в поддержке Вашингтона в ходе январского визита Помпео в Киев. - Я хочу, чтобы они поддерживали нас сильнее".
"Часы тикают. Правительство может потратить год на все соглашение, после чего оно должно быть воплощено в жизнь. Тратить на это больше времени запрещено", - сказал Зеленский, полный текст интервью которого издание должно опубликовать в субботу.
"Я не потрачу свои пять лет [на президентском посту], которые мне дал украинский народ, на то, чтобы пять лет работать над "Минском". Я не буду так делать", - добавил он, подчеркнув, что у Киева есть "два или три плана" на тот случай, если переговоры не принесут результата и из них необходимо будет выйти.
Как добавляет The Guardian, Зеленский ожидает подвижек от российской стороны и отсчитывает годовой срок от момента встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Париже в декабре прошлого года. По словам украинского лидера, во встрече было несколько "эмоциональных моментов". "Мне кажется, что он [Путин] меня услышал. У меня есть такое ощущение, и я надеюсь, что оно меня не обманывает", - сказал Зеленский, комментируя встречу "нормандской четверки" в Париже.