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На Украине Тараса Шевченко записали в борцы с советской властью

На Украине Тараса Шевченко записали в борцы с советской властью

Украинская телеведущая в эфире телеканала «24» заявила, что умерший в 1861 году поэт Тарас Шевченко являлся борцом с советской властью. Об этом рассказал политолог Константин Бондаренко на своей странице в Facebook.

«За свои 47 лет жизни Тарас Шевченко стал одним из выдающихся людей Украины. Был членом Кирилло-Мефодиевского братства, активно противостоял советской власти, за свою проукраинскую деятельность дважды был в ссылке», — сказала в эфире журналистка, сообщает lenta.ru.

Накануне на Украине отмечали 206 лет со дня рождения поэта. Во вторник, 10 марта, исполняется 159 лет со дня смерти Шевченко. Он считается основоположником украинской литературы. Наиболее известными его книгами являются сборник стихотворений «Кобзарь» и поэма «Гайдамаки».
lenta.ru
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