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В Молдове закрывают школы, детские сады и университеты - надолго

В Молдове закрывают школы, детские сады и университеты - надолго

С завтрашнего дня закрываются все школы, детские сады и университеты. Как и говорилось ранее, в случае подтверждения новых случаев коронавируса в Молдове, образовательные учреждения закроют на карантин.

Деятельность учебных учреждений приостанавливается со среды, 11 МАРТА. Об этом сообщила министр здравоохранения РМ Виорика Думбрэвяну в ходе пресс-конференции. По ее словам, речь идет не только о трех днях нынешней недели, но и последующей семидневке, передает kp.md.

„-Обращаюсь к родителям, я тоже мать. Каникулы не означают, что стоит подвергать детей риску инфекции коронавирусом или другими заболеваниями. Наблюдайте за детьми, где и с кем они находятся,” - обратилась к родителям министр.

Думбрэвяну рекомендует избегать самолечения и обращаться к врачам. Напомним, что сегодня власти запретили проведение массовых мероприятий.

kp.md
  • Сегодня, 17:11
  • DTV
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