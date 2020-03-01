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Порошенко покинул Украину

Порошенко покинул Украину

На пятницу, 13 марта, Петра Порошенко ждут в Государственном бюро расследований (ГБР) на очередной допрос. Однако его защита предупредила следователей бюро о том, что экс-президент не явится, так как его нет в стране.

Об этом сообщает Telegram-канал "Политика Страны" со ссылкой на свои источники в Госбюро расследований, сообщает noi.md.

"По поводу завтрашнего допроса в ГБР Петра Порошенко. Как сообщили источники "Страны" в ГБР, адвокаты экс-президента уведомили следователей, что он на допрос прийти не сможет, так как находится за границей", - говорится в сообщении.

Как писала "Страна", по информации канала PavlovskyNews, следователь собирался в пятницу предъявить Порошенко обвинения и требовать ареста бывшего президента.

Обвинения Порошенко могли быть предъявлены раньше, однако тогдашний генпрокурор Руслан Рябошапка заблокировал эту процедуру.


noi.md
  • Вчера, 09:47
  • DTV
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