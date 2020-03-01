С 2003 по 2009 годы Кристина Албул обучалась в Государственном университете медицины и фармакологии имени Николая Тестемицану (г. Кишинев). После проходила интернатуру в ГУ «Республиканская туберкулезная больница» города Бендеры. Там же начала свою трудовую деятельность в качества врача-фтизиатра, передает пресс-служба Правительства ПМР.
С 2017 года занимала должность главного врача Республиканской туббольницы.
В 2018 году присвоено почетное звание «Отличник здравоохранения», в 2019 году вручено благодарственное письмо Президента ПМР.