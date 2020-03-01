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Кристина Албул назначена первым заместителем министра здравоохранения

Кристина Албул назначена первым заместителем министра здравоохранения

Соответствующее распоряжение Правительства подписал Премьер-министр Александр Мартынов.

С 2003 по 2009 годы Кристина Албул обучалась в Государственном университете медицины и фармакологии имени Николая Тестемицану (г. Кишинев). После проходила интернатуру в ГУ «Республиканская туберкулезная больница» города Бендеры. Там же начала свою трудовую деятельность в качества врача-фтизиатра, передает пресс-служба Правительства ПМР.

С 2017 года занимала должность главного врача Республиканской туббольницы.

В 2018 году присвоено почетное звание «Отличник здравоохранения», в 2019 году вручено благодарственное письмо Президента ПМР.

Замужем, воспитывает дочь и сына.

gov-pmr.org
  • Вчера, 09:51
  • DTV
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