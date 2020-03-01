Музыкальная группа «SunStroke Project» накануне выпустила социальный музыкальный ролик, в котором призвала людей старшего поколения не выходить из дома. Это связано с распространением коронавируса.
В связи с тем, что вирусу наиболее подвержены люди преклонного возраста, артисты решили записать социальный ролик, посвятив его всем мамам. За основу взяли свой хит «Hey mamma», с которым в 2017 году заняли третье место на «Евровидении», передает novostipmr.com.
Как рассказал уроженец Тирасполя, саксофонист коллектива «SunStroke Project» Сергей Степанов, в композиции множество раз звучит слово «мама».
«А мама для каждого человека – это самое родное, что может быть на свете. И уберечь её от беды в наших силах. Дети могут принести продукты и лекарства, тем самым избавить женщин от посещения каких-либо общественных мест, а значит, снизить риск заражения», - говорит музыкант.
Над созданием ролика работали всего сутки: вечером возникла идея, днём она уже была реализована.
Композиция состоит из двух частей: первая часть песни исполняется на русском языке. Текст написал телеведущий, МС Майк, вторая часть на румынском: слова принадлежат Михаю Теодору. Съёмки клипа проходили при поддержке мэра Кишинёва.
Сергей Степанов отмечает, что преображенная «Hey mamma» - это жест доброй воли и желание артистов избавить людей от стресса, связанного с COVID-19.