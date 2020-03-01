О механизмах поддержки населения и предпринимательства в связи с введением в Приднестровье чрезвычайного положения из-за пандемии коронавируса COVID-19 вице-премьер – министр экономического развития Сергей Оболоник рассказал членам Совета по развитию малого и среднего предпринимательства, сообщает novostipmr.com ссылаясь на пресс-службу Правительства.
«Наша с вами задача – попытаться реализовать наиболее гармоничный сценарий, в котором экономические потери предпринимательства и бизнеса будут минимально возможными», – подчеркнул Сергей Оболоник.
Предложенные мероприятия касаются отсрочек по налоговым платежам для хозяйствующих субъектов (сфера услуг, общественного питания, туризма, международных автоперевозок и т. п.) либо сокращения налоговых выплат по определенным направлениям, продления действия патента.
Ещё один инструмент – перенос уплаты арендных платежей для субъектов малого и среднего бизнеса, которые арендуют государственное или муниципальное имущество.
Прорабатывается вопрос с владельцами коммерческой недвижимости по подобному сценарию. Государство также намерено предоставлять отсрочку либо рассрочку за услуги по коммунальным платежам.
Также предполагается оказать помощь предпринимателям в банковской сфере.
«Меры по снижению процентных ставок сейчас принимаются нашей банковской системой, регулятор непосредственно участвует в этом процессе, чтобы предоставить отсрочки по выплате кредитов, сократить ставки процентных изъятий. Мы надеемся, что эта мера позволит сформировать такой облегченный режим процентных выплат на период, когда наши предприниматели вынуждены прекратить деятельность либо спрос на их услуги существенно снизился», – пояснил вице-премьер.
Отдельно Сергей Оболоник остановился на таком инструменте, как усиление контроля за ценами на товары первой необходимости и медикаменты. В адрес органов госвласти поступают многочисленные жалобы по поводу спекуляций на рынках (необоснованное повышение цен на овощи, фрукты, мясную продукцию в связи с введением ЧП).
«Я призываю бизнес-сообщество прежде всего обратить на это внимание, потому что спекуляциями занимаются наши граждане – представители предпринимательского сообщества. Сейчас не время пытаться получать сверхдоход», – подчеркнул министр экономического развития.
На совещании отмечалось, что нормативная база, связанная с особым режимом, модифицируется каждый день. Сергей Оболоник заявил, что Оперативный штаб рассматривает в срочном порядке все идеи, которые позволят одновременно уберечь здоровье граждан и не усугубить положение предпринимательства.
Представители бизнеса, в свою очередь, высказали свои предложения. Говорили в том числе об упрощении грузовых перевозок через границу, связанных с обеспечением нужд государства (в частности, об экспорте песка, гравия и других материалов). По мнению вице-премьера, сведения о водителях, номерных знаках машин, времени отгрузки следует направлять в адрес Оперштаба, чтобы он принимал конкретное решение.
Что касается работы кафе, то сейчас разрешается осуществлять доставку еды. Предприниматели интересовались, можно ли реализовывать готовую продукцию на вынос.
«Здесь, безусловно, слово должно быть и за санитарными врачами, и за системой здравоохранения», – ответил Сергей Оболоник.
Деятельность парикмахерских, как отметили предприниматели, тоже стоит пересмотреть. Сейчас салоны красоты закрыты. С их стороны предложено уменьшить число лиц и персонала на территории помещения. Такая возможность будет изучена после заключения Минздрава.
Затронули вопросы продажи хозяйственных и промышленных товаров. Согласно действующим нормативным актам, торговые точки (за исключением тех, что находятся на рынке, чтобы избежать скопления людей) могут осуществлять свою деятельность при соблюдении санобработки. То же касается торговых центров.
В связи с особым правовым режимом ежедневно видоизменяется правовое поле (в особенности это касается сферы услуг), поэтому предприниматели просили разъяснить правила работы в нынешних условиях. По информации МВД, на сайте министерства и на телеканалах выйдет видеоролик с полным объяснением того, какие виды услуг разрешены, в каком порядке позволено вести коммерческую деятельность.
Также обговорили городское пассажирское сообщение. Сейчас оно осуществляется строго в рабочие дни с 5:00 до 10:00 и с 16:00 до 20:00. Предприниматели просили обеспечить электротранспорт для сотрудников тех предприятий и организаций, которые в силу графика работы не попадают в указанный промежуток времени.
«Вопрос будет тоже вынесен на Оперативный штаб, и я думаю, будет выработано правильное решение, которое позволит учесть интересы работников и не ухудшить эпидемиологическую обстановку», – сказал Сергей Оболоник.
Завтра на площадке Администрации Президента эти и другие предложения будут изучены.
«Поднятые вопросы сегодня на Совете будут доведены мною на заседаниях Оперативного штаба, чтобы сформировать сбалансированные решения, позволяющие исключить риски и опасность для нашего населения и одновременно дать возможность вести предпринимательскую деятельность», – заключил зампред Правительства.