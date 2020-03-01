Президент ПМР Вадим Красносельский своим распоряжением утвердил членами Общественной палаты ПМР 10 граждан Приднестровья, имеющих заслуги перед государством. В её состав вошли:
– Богуцкий Петр Петрович – председатель Республиканской общественной организации «Союз украинцев Приднестровья им. А. Бута»;
– Бучацкий Николай Онуфриевич – редактор газеты «Человек и его права»;
– Дзернович Анатолий Иванович – президент общества с ограниченной ответственностью «Торгово-промышленная фирма «Интерцентр Люкс»;
– Иванишина Светлана Николаевна – директор муниципального образовательного учреждения «Бендерский теоретический лицей»;
– Кожушнян Валерий Иванович – председатель правления общественной организации «Союз писателей Приднестровья»;
– Кохтарева Виорика Александровна – председатель общественной организации «Союз русских общин Приднестровья»;
– Кузнецов Павел Николаевич – председатель Республиканской общественной организации «Инвалиды войны – защитники Приднестровья»;
– Ладункин Владимир Олегович – директор филиала Института стран СНГ в городе Тирасполе;
– Санду Сергей Иванович – председатель Республиканского общественного движения «Союз молдаван Приднестровья»;
– Чoлак Дмитрий Федорович – главный врач государственного учреждения «Республиканский госпиталь инвалидов Великой Отечественной войны».
Общественная палата ПМР формируется из 10 граждан, утверждаемых Президентом ПМР, 15 представителей административно-территориальных единиц ПМР и 9 представителей консолидированного общественного движения, лидером которого является глава государства.