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Президент Вадим Красносельский утвердил 10 членов Общественной палаты ПМР

Президент Вадим Красносельский утвердил 10 членов Общественной палаты ПМР

Президент ПМР Вадим Красносельский своим распоряжением утвердил членами Общественной палаты ПМР 10 граждан Приднестровья, имеющих заслуги перед государством. В её состав вошли:

– Богуцкий Петр Петрович – председатель Республиканской общественной организации «Союз украинцев Приднестровья им. А. Бута»;

– Бучацкий Николай Онуфриевич – редактор газеты «Человек и его права»;

– Дзернович Анатолий Иванович – президент общества с ограниченной ответственностью «Торгово-промышленная фирма «Интерцентр Люкс»;

– Иванишина Светлана Николаевна – директор муниципального образовательного учреждения «Бендерский теоретический лицей»;

– Кожушнян Валерий Иванович – председатель правления общественной организации «Союз писателей Приднестровья»;

– Кохтарева Виорика Александровна – председатель общественной организации «Союз русских общин Приднестровья»;

– Кузнецов Павел Николаевич – председатель Республиканской общественной организации «Инвалиды войны – защитники Приднестровья»;

– Ладункин Владимир Олегович – директор филиала Института стран СНГ в городе Тирасполе;

– Санду Сергей Иванович – председатель Республиканского общественного движения «Союз молдаван Приднестровья»;

– Чoлак Дмитрий Федорович – главный врач государственного учреждения «Республиканский госпиталь инвалидов Великой Отечественной войны».

Общественная палата ПМР формируется из 10 граждан, утверждаемых Президентом ПМР, 15 представителей административно-территориальных единиц ПМР и 9 представителей консолидированного общественного движения, лидером которого является глава государства.

novostipmr.com
  • Вчера, 19:47
  • DTV
  • Просмотров: 41
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