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Топ-10 стран, лидирующих по выздоровлению от COVID-19

Топ-10 стран, лидирующих по выздоровлению от COVID-19

В настоящее время Непал является единственной страной в мире, где процент выздоровления составляет 100%.

Тем не менее статистика из этой азиатской страны не является репрезентативной, поскольку был зарегистрирован только один случай заражения и излечения.

Как сообщает noi.md команда diez проанализировала информацию, представленную на веб-сайте www.worldmeters.info, и определила десять стран с самым высоким уровнем выздоровления на данный момент. В этом списке нет ни одной европейской страны, кроме Гибралтара, который является британской территорией, расположенной на юге Пиренейского полуострова.

Итак, вот как выглядит сегодня топ-10 стран:

10. Гибралтар – 25% 9. Ирак – 26,21% 8. Иран – 32,88% 7. Оман – 33,33% 6. Бахрейн – 37,13% 5. Сингапур – 37,38% 4. Алжир – 39,02% 3. Гонконг – 49,22% 2. Макао – 58,82% 1. Китай – 87,01% В Молдове уровень выздоровления составляет 2,77%. На глобальном уровне доля выздоровевших составляет 38,10%.

В Молдове уровень выздоровления составляет 2,77%.

На глобальном уровне доля выздоровевших составляет 38,10%.
noi.md
  • Вчера, 19:54
  • DTV
  • Просмотров: 29
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