Экс-лидер Демократической партии РМ Владимир Плахотнюк находится в США и в настоящий момент американские власти проводят процедуры необходимые для его депортации. Об этом в ответе на запрос телеканала TV8 заявил один из представителей посольства США в Кишиневе.
„Владимир Плахотнюк находится в Соединенных Штатах. Сейчас в отношении него предпринимаются административные меры по депортации. Подобные процедуры, в том числе допустимые средства судебного надзора, могут длиться некоторое время”, – сообщил представитель посольства, передает ru.tv8.md.
На прошлой неделе, генеральный прокурор Александр Стояногло заявил, что Плахотнюка пока не могут экстрадировать из-за отсутствия договора о юридической помощи между Молдовой и США.
За день до заявления генерального прокурора, мэр Бельц Ренатой Усатый отмечал, что Плахотнюка задержали в США за нарушение миграционного законодательства. Экс-лидер демократов поспешил опровергнуть данное заявление. В своем Facebook он написал, что находится в безопасности и с ним все хорошо. Он попросил своих “недругов успокоиться”.
Плахотнюк покинул Молдову 14 июня 2019 года, после того как демократическая партия утратила власть и на смену кабмину Павла Филипа пришло правительство Майи Санду.
С первых дней, различные политики разного уровня заявляли, что экс-лидер демократов находится в США. По информации молдавских властей, бывший демократ находится в США. В начале февраля, один из его соратников, депутат парламента Андриан Канду подтвердил, что Плахотнюк с семьей находится в Соединенных Штатах Америки. За все это время, его так и не объявили в розыск по линии Интерпола.
13 января стало известно, что Соединенные Штаты Америки вводят персональные санкции против бизнесмена и экс-лидера ДПМ Владимира Плахотнюка. В США больше не будут продлевать его туристическую визу. Об этом заявил госсекретарь Майк Помпео. По его словам, причина запрета связана с коррупционными действиями, в которых фигурирует имя бывшего лидера ДПМ, и подрывом верховенства права в Республике Молдова.
В посольстве США в Молдове позже добавили, что запрет на продление или выдачу туристических виз в США распространяется и на семью бывшего лидера ДПМ.
Владимир Плахотнюк фигурирует в двух уголовных делах в Республике Молдова, он объявлен в международный розыск. Запрос о внесении экс-лидера демократов в базу данных разыскиваемых лиц также направили в Интерпол, но власти пока не получили ответа от международной полиции.