До недавнего времени почти никто не сомневался в неукоснительном соблюдении порядка престолонаследия в Британии. Как бы ни мечтали фанаты принца Уильяма увидеть его на троне вслед за Елизаветой, по закону престол должен унаследовать его отец Чарльз. Однако поразивший теперь Британию коронавирус может всё изменить, передает 7days.ru.
Из-за эпидемии в отношении 93-летней королевы Елизаветы, которая принадлежит по возрасту к группе риска, было принято кардинальное решение: эвакуировать ее из Лондона в Виндзор. Причем было официально объявлено, что она временно прекращает выполнять свои конституционные обязанности. И по закону, принятому в 1937 году, на время ее отсутствия Елизавету должны были бы заменить пять так назывемых государственных канцлеров. Их имена известны — это принц Филипп, принц Чарльз, принц Уильям, принц Эндрю и принц Гарри. Но супругу королевы скоро исполнится 99 лет, и он еще некоторое время назад объявил, что устраняется от своей официальной роли. Что же касается остальных, то принц Гарри выбыл из действующего состава королевской семьи по своему желанию, а принц Эндрю отстранен от выполнения обязанностей из-за скандала вокруг Джеффри Эпштейна. Так что заместить королеву фактически могут только Уильям и Чарльз.
Однако Чарльзу уже 71 год, и его тоже могут отправить на карантин до окончания эпидемии. И если это, что очень вероятно, произойдет, то правителем страны, как минимум, временно станет принц Уильям. И тогда его супруге Кейт Миддлтон придется принять на себя часть обязанностей королевы Елизаветы. А быть может, произойдет и то, на что надеялись многие британцы. То есть Уильям, который докажет свою компетентность в чрезвычайной ситуации, получит бразды правления на постоянной основе, обойдя следующего в очереди к престолу, то есть Чарльза. Иначе говоря, станет королем. Но, разумеется, такое может произойти только когда не станет королевы….