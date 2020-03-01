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Карантинные мероприятия на повестке дня в Правительстве

Карантинные мероприятия на повестке дня в Правительстве

Рабочий день Главы Правительства начался с обсуждения текущей ситуации в республике, связанной с введением режима чрезвычайного положения. Так, в рамках совещания был поднят рад вопросов, интересующих граждан. Один из них – это лечение за пределами республики. Речь идет о тех, кто нуждается в плановом или срочном лечении. Как рассказал министр иностранных дел, были направлены обращения в Российскую Федерацию и Украину с просьбой проинформировать, каким механизмом может воспользоваться данная категория граждан. В приднестровском МИДе ждут информацию, сообщается на сайте Правительства ПМР.

Чтобы проинформировать приднестровцев, по поручению Премьер-министра в минздраве будет организована телефонная линия, где все, кому требуется лечение за рубежом, смогут получить информацию.

«Граждане должны понимать, куда в оперативном порядке они могут прийти и какие варианты им могут быть предложены. Возможно в Приднестровье, может в Молдове в соответствующих медицинских центрах. Оптимально – организовать транспортный коридор, чтобы они могли попадать на лечение», - резюмировал Александр Мартынов.

Обработка рук при входе в общественный транспорт, а также магазины – еще одна тема совещания. Так, имеется опыт других стран, где такая практика применяется. По мнению главного санитарного врача республики, для нас это имеет также важное знание. В ближайшее время это будет реализовано. Подобный опыт уже имеется на столичном центральном рынке.

Кроме того, обратил внимание Глава Правительства на соблюдение карантинной дистанции. В некоторых торговых точках или поликлиниках она соблюдается, а в некоторых нет.

«Считаю, что ответственность в таких случаях лежит на сотрудниках МВД, служб безопасности. Они должны эти самопроизвольные объединения людей разводить на безопасные дистанции и очень внимательно следить за этим. Как показывает опыт других стран, там, где люди мобилизовались и соблюдали меры предосторожности и по дезинфекции, и по карантинной дистанции, там ситуация лучше», - отметил Александр Мартынов.

Обсудили и допуск в медицинские учреждения, а также работу частных стоматологических кабинетов. Так, по мнение участников совещания, контроль допуска в медучреждения должен стать еще жестче.

Коснулись и точек общественного питания. Планируется, что таким заведениям разрешат осуществлять продажу еды «на вынос». Накануне этот вопрос обсуждался на Совете по малому бизнесу и предпринимательству.

«Было сформировано предложение следующего рода. У нас в распоряжении торговля на вынос разрешена, но формат не очень внятно разъяснён. Предлагается функционирование мест общепита в виде их трансформации в магазин, где кухня работает, производится приготовление и далее взаимодействие с покупателем в режиме магазина. Размещаться в торговых залах и принимать пищу не допускается, то есть без посадочных мест», - отметил зампред – министр экономического развития Сергей Оболоник.

Также обсудили и ряд других вопросов, связанных с передвижением граждан, обеспечением медицинским оборудованием, работой педагогов в удаленном доступе, работой разносчиков пенсий и обеспечением служебным транспортом тех специалистов, кто работает в выходные дни. Также в Правительстве будут ежедневно проводиться оперативные совещания с главами городов, а также профильными ведомствами, чтобы отслеживать ситуацию и решать возникающие проблемы.

gov-pmr.org
  • Сегодня, 12:09
  • DTV
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