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Продление запрета на промысловое рыболовство и подводную охоту

Продление запрета на промысловое рыболовство и подводную охоту

Группа депутатов Верховного Совета предложила продлить действие запрета по осуществлению промыслового рыболовства и подводной охоты водных биоресурсов на всех водных объектах общего пользования, за исключением Кучурганского водохранилища, который был установлен в 2017 году. В законодательный орган Приднестровской Молдавской Республики поступил соответствующий законопроект, передает newspmr.com.

Представленный законопроект разработан в рамках реализации природоохранных мероприятий, направленных на сохранение и воспроизводство водных биоресурсов.

По мнению инициаторов, необходимость установления указанного запрета обусловлена тем, что водные биоресурсы, обитающие на объектах общего пользования главным, из которых является река Днестр, не смотря на установленный в 2017 году запрет на осуществление промыслового рыболовства и подводной охоты, находятся в состоянии не обеспечивающим активного прироста численности популяции ценных видов рыб и биоресурсов в естественных нерестилищах.

По обобщённым данным, три года установленный назад запрет на промысловое рыболовство и подводную охоту лет позволил несколько изменить видовой состав рыбы обитающих в естественных условиях природной среды, а именно:

- в реке Днестр наблюдается увеличение доли таких видов рыб как: жерех, подуст, сом, белый амур, толстолобик, белоглазка, вырезуб, стерлядь, рыбец;

- в протоке Турунчук наблюдается увеличение таких видов как: карась серебряный, тарань, плотва, толстолобик белый, белый амур, жерех, щука, подуст.

«Весте с тем, к факторам, негативно влияющим на активность процессов воспроизводства и акклиматизации водных биоресурсов можно отнести такие факторы как: зарегулированность стока реки, снижение способности Днестра к самоочищению (его обмеление), а также недостаточность эффективность мер по борьбе с браконьерством и контролем за выловом водных биоресурсов», - считают авторы проекта закона.

Принимая во внимание положительную динамику результатов, полученных от установления запретительных мер, инициаторам документа видится необходимым продление действия запрета на промысловое рыболовство и подводной охоты с одновременным указанием на важность усиления мер по контролю за водными биоресурсами и борьбе с браконьерством.

Прогнозом социально-экономических последствий принятия представленного законопроекта является увеличение темпов воспроизводства рыбных запасов путем обеспечения действия запретительных мер и повышения эффективности методов борьбы с незаконной добычей водных биоресурсов с целью увеличения популяции рыбных запасов до объемов достаточных для удовлетворения потребности в них и обеспечение их сохранности в условиях естественной среды обитания.

Ринат Ветров, NewsPMR.Com
  • Сегодня, 12:16
  • DTV
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