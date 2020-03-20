Сегодня, 20 марта, многие страны отмечают учрежденный Организацией объединенных наций праздник под названием День Земли. Он приурочен ко Дню весеннего равноденствия и, вопреки распространенному мнению, посвящен не столько проблемам экологии, сколько вопросам мира во всем мире.
Праздник был учрежден в 1971 году, когда бирманский дипломат У Тан, занимавший пост третьего Генерального секретаря ООН сравнил Землю с «прекрасным космическим кораблем со столь уязвимым грузом жизни». Целью праздника было подчеркнуть, что планета является общим домом для всех людей и осознать, что войны представляют нарастающую угрозу как для конкретных людей, так и для человечества в целом.
День Земли не следует путать ни с «Международный днем Матери-Земли» 22 апреля, в первую очередь посвященным защите деревьев, ни акции «Час Земли», не приуроченной ни к одному из этих праздников и приходящейся на последнюю или, реже, предпоследнюю субботу марта.