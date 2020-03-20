Памятник советскому полководцу Георгию Жукову на Манежной площади возле Кремля, который ранее поменяли на копию, был отправлен на реставрацию. Об этом 20 марта сообщили moslenta.ru ссылаясь на РИА Новости которые получили информацию в пресс-службе Мосгорнаследия.
Там объяснили, что в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне запланированы реставрационные работы, которые будет курировать Мосгорнаследие. По словам собеседника агентства, копия памятника Жукову установлена временно и будет демонтирована в ближайшее время.
О том, что монумент заменили, стало известно ранее 20 марта.
Судя по фотографиям в Twitter, на новом памятнике Жуков, как и раньше, восседает на коне, но теперь его правая рука отдает воинское приветствие, а не опущена вниз. Конь теперь держит левую переднюю ногу приподнятой вверх.
Памятник Жукову, маршалу СССР и четырежды Герою Советского Союза, был установлен на Манежной площади в 1995 году по указу тогдашнего президента России Бориса Ельцина. Уже тогда скульптуру руки Вячеслава Клыкова подвергли критике: ею, в частности, остался недоволен Евгений Сидоров, в то время министр культуры, заявивший, что конь изображен в неестественной позе. Также неудачу работы отмечал скульптор Зураб Церетели. Клыков, в свою очередь, был недоволен размещением памятника на Манежной площади, поскольку там на скульптуру почти весь день падает тень от здания Исторического музея. Изначально изваяние планировалось установить на Красной площади, но это оказалось трудновыполнимым из-за требований ЮНЕСКО.