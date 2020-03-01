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Медицинское направление в борьбе с коронавирусом в Приднестровье возглавит Кристина Албул

Медицинское направление в борьбе с коронавирусом в Приднестровье возглавит Кристина Албул

Глава Минздрава Алексей Цуркан подписал приказ о назначении своего первого заместителя на должность начальника специализированного инфекционного госпиталя для лечения больных коронавирусной инфекцией. Кристина Албул также будет осуществлять общий контроль над деятельностью подведомственных лечебно-профилактических учреждений по вопросам предотвращения распространения COVID-19. Сам госпиталь разместят на базе Слободзейской центральной районной больницы, сообщается на сайте ведомства, передает novostipmr.com.

Накануне в учреждение с подозрением на коронавирус были госпитализированы три первых пациента, сегодня ещё три человека – из Бендер, Днестровска и Григориопольского района. Подтвержденных случаев заражения в Приднестровье нет.

В инфекционном отделении ЦРБ г. Слободзея будут размещать граждан с подозрением либо выявленным фактом заражения коронавирусной инфекцией. Пациенты с подтверждённым диагнозом будут находиться в корпусе, рассчитанном на 80 человек. Палаты обеспечены койкоместами, постельным бельём, санузлом, на первом этаже есть отдельные выходы на улицу, что поможет ограничить контакт доставляемых больных с остальными госпитализированными.

Уже проработан план транспортировки и размещения людей с подозрением на вирус. Территория корпусов инфекционного отделения полностью огорожена. В случае помещения сюда заболевших все входы, кроме одного, будут перекрыты, установлена круглосуточная охрана, чтобы препятствовать посещениям родственников либо выходу инфицированных граждан.

Комиссией из медицинских работников установлен перечень специального оборудования, средств защиты для медперсонала, а также определён кадровый состав отделения. При выявлении первого заражённого коронавирусом необходимые медицинские силы будут переброшены именно сюда.

novostipmr.com
  • Вчера, 19:13
  • DTV
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