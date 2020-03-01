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Информация о криминогенной обстановке в республике

Информация о криминогенной обстановке в республике

В период с 13 по 19 марта на территории республики зарегистрировано 187 заявлений и сообщений о преступлениях. По 136 из них в течение суток установлены подозреваемые лица. За отчётный период было зафиксировано одно убийство, один грабёж (лица установлены), 32 кражи (шесть раскрыты по горячим следам). Выявлено и задокументировано два факта в сфере борьбы с незаконным оборотом наркотиков (по одному из них подозреваемый установлен), два преступления в сфере экономики (раскрыты), сообщает пресс-служба МВД ПМР.

Сотрудниками ОВД разысканы 15 человек, обвиняемых в совершении преступлений и объявленных в розыск. Сотрудниками УпВМ МВД ПМР выявлены и задержаны семь госдолжников, один обвиняемый в совершении преступления и один неплательщик алиментов.

Сотрудниками подразделений ГАИ органов внутренних дел за минувшую неделю зафиксировано 1565 нарушений правил дорожного движения. Отстранены от управления 28 водителей, которые находились за рулём в состоянии опьянения. В г. Тирасполь выявлено восемь таких водителей, Бендерах, Слободзейском и Каменском районах – по четыре, Дубоссарском и Рыбницком районах – по три, Григориопольском – два.

С 13 по 19 марта на территории республики зарегистрировано семь пожаров. Погибших нет. Травмы получил один человек в с. Жура Рыбницкого района (причина – неосторожное обращение с огнём). Три пожара зафиксировано на территории Слободзейского района (г. Слободзея, сёла Глиное и Никольское), два – в Рыбницком районе (сёла Жура и Выхватинцы), по одному – в г. Дубоссары и Григориопольском районе (с. Малаешты). За нарушение правил пожарной безопасности составлен 31 административный протокол.
mvdpmr.org
  • Вчера, 19:17
  • DTV
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