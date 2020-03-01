Из России в Украину впустили 37 бусов и легковушки, которые следуют в Молдову. Об этом сообщает kp.md ссылаясь на ТСН.
Этот транспорт скопился на пункте пропуска "Бачевск" на Сумщине, в этих транспортных средствах находится 237 человек, из которых двое – дети.
Хоть пропуск иностранцев на Украину временно приостановлен, руководство пограничного отряда приняло отдельное решение о транзите наших соотечественников через территорию Украины. После температурного скрининга каждого гражданина и оформления в сопровождении автомобилей патрульной полиции без остановок колонны двинулись к границе с Молдовой.