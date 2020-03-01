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Украина разрешила транзит 237 граждан Молдовы из России на родину

Украина разрешила транзит 237 граждан Молдовы из России на родину

Из России в Украину впустили 37 бусов и легковушки, которые следуют в Молдову. Об этом сообщает kp.md ссылаясь на ТСН.

Этот транспорт скопился на пункте пропуска "Бачевск" на Сумщине, в этих транспортных средствах находится 237 человек, из которых двое – дети.

Хоть пропуск иностранцев на Украину временно приостановлен, руководство пограничного отряда приняло отдельное решение о транзите наших соотечественников через территорию Украины. После температурного скрининга каждого гражданина и оформления в сопровождении автомобилей патрульной полиции без остановок колонны двинулись к границе с Молдовой.

kp.md
  • Вчера, 19:22
  • DTV
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