Решение об этом было принято руководителем республиканского Оперативного штаба по профилактике и предотвращению распространения коронавируса Русланом Мова, сообщает пресс-служба Госадминистрации г. Бендеры, ссылаясь на МВД ПМР
Глава Бендер Роман Иванченко дал поручение с завтрашнего утра запустить транспорт в самый отдалённый район города.
Автобус №7 будет курсировать по маршруту «Липканы (КПП) – Северный» с остановкой на Варнице, начиная с 7-00, каждый час. Крайний рейс отправится из микрорайона в 19-00 часов.
Тариф на проезд – обычный. Для льготной категории граждан сохраняется право бесплатного проезда.
Проехать на «Северный» смогут не все желающие. Тем, у кого прописка в микрорайоне, достаточно паспорта ПМР. Остальные граждане Приднестровья, кроме паспорта, обязаны будут предъявить документы, подтверждающие право на жилую недвижимость или членство в садово-огородническом товариществе.
Всем пассажирам рекомендуют соблюдать меры профилактики и защиты (медицинские маски и перчатки). bendery-ga.org