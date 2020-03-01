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Театр оперы и балета покажет «Лебединое озеро», но только в режиме онлайн

Театр оперы и балета покажет «Лебединое озеро», но только в режиме онлайн

В связи с карантином в Молдове были отменены все культурные и развлекательные мероприятия.

Однако в Театре оперы и балета им. Марии Биешу решили не лишать жителей республики возможности прикоснуться к прекрасному. На время карантина театр меняет формат работы – теперь его спектаклями можно будет насладиться онлайн, сообщает bloknot-moldova.md.

Театр оперы и балета им. Марии Биешу запускает бесплатные онлайн-показы спектаклей. В субботу, 21 марта, в 18:00 на странице театра в Facebook будет показан балет П.И. Чайковского «Лебединое озеро».

Но есть одно условие – в записи видео доступно не будет, посмотреть спектакль можно только в режиме онлайн. Не пропустите: 21 марта, в 18:00!

bloknot-moldova.md
  • Сегодня, 08:49
  • DTV
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