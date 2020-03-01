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В Молдове коронавирусом стали чаще заражаться друг от друга, чем от приехавших из Европы

В Молдове коронавирусом стали чаще заражаться друг от друга, чем от приехавших из Европы

Почти половина из заболевших коронавирусом в Молдове - из Кишинева

Из 66 случаев коронавируса COVID-19, зарегистрированных в Молдове, 27 в Кишиневе. Глава Минздрава Виорика Думбрэвяну привела цифры, согласно которым из 66 случаев коронавируса, зарегистрированных в Молдове, 27 зафиксировано в Кишиневе, сообщает kp.md.

Из общего числа 31 случай - это "импорт" из таких стран, как Италия, Великобритания, Чехия Франция, Россия, Украина. А 35 случаев - "локальных". В группе риска люди пожилого возраста, поэтому мы призываем всех - оставаться дома. Выходите из дома только, если это важно. Мы должны быть заботливыми друг к другу", - заявила Думбрэвяну.

kp.md
  • Сегодня, 08:58
  • DTV
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