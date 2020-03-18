Уважаемые сограждане! Все ваши анкеты, отправленные в адрес Посольства, получены и обработаны.
21 марта планируется организация двух рейсов авиакомпании «Аэрофлот», которые вывезут пассажиров, купивших билеты на рейсы «Аэрофлота» и «S7». Пассажирам других авиакомпаний и лицам без билетов будет предложено приобрести билеты в кассе «Аэрофлота» в аэропорту.
Убедительно просим вас строго следовать указаниям сотрудников Посольства.
В то же время информируем, что Согласно Постановлению Главного государственного санитарного врача Российской Федерации №7 от 18.03.2020 года, при въезде в Россию Вы обязаны неукоснительно соблюдать следующие требования:
1. По прибытии на территорию РФ – сообщить о своем возвращении по телефону «горячей линии» 8-800-200-01-12.
2. Со дня прибытия на территорию РФ – выполнять требования по самоизоляции в течение 14 дней.
3. В случае любого ухудшения состояния здоровья – незамедлительно вызвать врача (без посещения медицинских учреждений).
От редакции kp.md. Насколько мы поняли, рейсы будут организованы во второй половине дня 21 марта.