Те, у кого на руках есть действующие (с датой вылета в период прекращения авиасообщения - с 16 по 31 марта) билеты "Аэрофлота" или "S7", могут бесплатно вылететь по ним в субботу.
В субботу, 21 марта, в 9.00 в кассе "Аэрофлота" в аэропорту Кишинева началась продажа билетов на рейсы российской авиакомпании, вылетающие сегодня вечером из молдавской столицы в московский аэропорт Шереметьево. Об этом сообщили в посольстве России в Молдове, передает sputnik.md.
Точное время вылета сейчас уточняется.
"Те, у кого на руках есть действующие (с датой вылета в период прекращения авиасообщения - с 16 по 31 марта) билеты "Аэрофлота" или "S7", могут бесплатно вылететь по ним сегодня. Пассажиров приглашают обращаться на стойку "Аэрофлота" в аэропорту", - сказано в сообщении.
Стоимость билетов можно узнать в аэропорту Кишинева или у представителя авиакомпании "Аэрофлот" по телефону +373 61 099 300.