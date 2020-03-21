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В аэропорту Кишинева началась продажа билетов на спецрейсы в Москву

В аэропорту Кишинева началась продажа билетов на спецрейсы в Москву

Те, у кого на руках есть действующие (с датой вылета в период прекращения авиасообщения - с 16 по 31 марта) билеты "Аэрофлота" или "S7", могут бесплатно вылететь по ним в субботу.

В субботу, 21 марта, в 9.00 в кассе "Аэрофлота" в аэропорту Кишинева началась продажа билетов на рейсы российской авиакомпании, вылетающие сегодня вечером из молдавской столицы в московский аэропорт Шереметьево. Об этом сообщили в посольстве России в Молдове, передает sputnik.md.

Точное время вылета сейчас уточняется.

"Те, у кого на руках есть действующие (с датой вылета в период прекращения авиасообщения - с 16 по 31 марта) билеты "Аэрофлота" или "S7", могут бесплатно вылететь по ним сегодня. Пассажиров приглашают обращаться на стойку "Аэрофлота" в аэропорту", - сказано в сообщении.

Стоимость билетов можно узнать в аэропорту Кишинева или у представителя авиакомпании "Аэрофлот" по телефону +373 61 099 300.

В аэропорту Кишинева началась продажа билетов на спецрейсы в Москву
sputnik.md
  • Сегодня, 09:15
  • DTV
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