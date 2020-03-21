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На горящем в Подмосковье складе полностью обрушилась кровля
На горящем в Дмитрове складе на территории алюминиевого завода произошло полное обрушение кровли, сообщает gazeta.ru ссылаясь на РИА «Новости».
Как сообщили в МЧС, на место выехали специалисты для замера ПДК.
Пожару присвоен повышенный ранг. Площадь пожара ранее составила 60 тысяч квадратных метров.
gazeta.ru
- Сегодня, 09:21
- DTV
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