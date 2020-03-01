У двух жительниц Варницы подтвердили коронавирус. Анализы взятых биопроб у женщин, которые с высокой температурой и кашлем ночью были доставлены на скорой в Кишинёв, дали положительный результат, сообщает пресс-служба Госадминистрации г. Бендеры.
В настоящее время движение через КПП «Бендеры – Варница» полностью перекрыто. На пункте пропуска усилено дежурят сотрудники погранслужбы. Ситуацию помогают контролировать правоохранители из УВД г. Бендеры.
В Оперативном штабе решается вопрос о доставке экстренных грузов в микрорайон Северный.