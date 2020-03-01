Президент ПМР Вадим Красносельский подписал принятый 18 марта Верховным Советом Закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Приднестровской Молдавской Республики».
Изменения и дополнения вносятся в законы «Об основах охраны здоровья граждан», «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», а также в Гражданский процессуальный, Уголовный кодексы и Кодекс об административных правонарушениях, передает novostipmr.com.
Речь идёт об обязательной госпитализации или временной изоляции больных опасными инфекционными заболеваниями и лиц, имевших с ними контакты по постановлениям санитарных врачей, а также в судебном порядке. Особое внимание в законе уделено ужесточению мер ответственности за нарушение карантинных мер и уклонение от лечения.
Сознательное создание опасности заражения другого лица во время действия карантинных мер будет наказываться штрафом от 350 до 1 000 расчётных уровней минимальной заработной платы (РУ МЗП) – это от 6 440 до 18 400 рублей, или лишением свободы на срок до одного года. Такая же санкция предусмотрена Уголовным кодексом и за самовольное оставление места лечения. Одни и те же деяния, в зависимости от тяжести наступивших последствий, могут квалифицироваться как админправонарушения и как преступления. Согласно КоАП, это правонарушение будет наказываться штрафом от 30 до 100 РУ МЗП (от 552 до 1 840 рублей) или арестом на 15 суток.
Уклонение же от обязательной госпитализации в условиях карантина, согласно КоАП, влечёт за собой штраф от 75 до 100 РУ МЗП (от 1 380 до 1 840 рублей) или админарест на 15 суток. То же деяние, повлекшее за собой тяжкие последствия, предполагает лишение свободы на срок до 5 лет.
Ужесточение мер носит временный характер. Они вступят в силу спустя 14 дней после официального опубликования и будут действовать до 1 сентября. novostipmr.com