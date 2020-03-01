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Президент подписал закон, ужесточающий меры ответственности за уклонение от госпитализации

Президент подписал закон, ужесточающий меры ответственности за уклонение от госпитализации

Президент ПМР Вадим Красносельский подписал принятый 18 марта Верховным Советом Закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Приднестровской Молдавской Республики».

Изменения и дополнения вносятся в законы «Об основах охраны здоровья граждан», «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», а также в Гражданский процессуальный, Уголовный кодексы и Кодекс об административных правонарушениях, передает novostipmr.com.

Речь идёт об обязательной госпитализации или временной изоляции больных опасными инфекционными заболеваниями и лиц, имевших с ними контакты по постановлениям санитарных врачей, а также в судебном порядке. Особое внимание в законе уделено ужесточению мер ответственности за нарушение карантинных мер и уклонение от лечения.

Сознательное создание опасности заражения другого лица во время действия карантинных мер будет наказываться штрафом от 350 до 1 000 расчётных уровней минимальной заработной платы (РУ МЗП) – это от 6 440 до 18 400 рублей, или лишением свободы на срок до одного года. Такая же санкция предусмотрена Уголовным кодексом и за самовольное оставление места лечения. Одни и те же деяния, в зависимости от тяжести наступивших последствий, могут квалифицироваться как админправонарушения и как преступления. Согласно КоАП, это правонарушение будет наказываться штрафом от 30 до 100 РУ МЗП (от 552 до 1 840 рублей) или арестом на 15 суток.

Уклонение же от обязательной госпитализации в условиях карантина, согласно КоАП, влечёт за собой штраф от 75 до 100 РУ МЗП (от 1 380 до 1 840 рублей) или админарест на 15 суток. То же деяние, повлекшее за собой тяжкие последствия, предполагает лишение свободы на срок до 5 лет.

Ужесточение мер носит временный характер. Они вступят в силу спустя 14 дней после официального опубликования и будут действовать до 1 сентября.
novostipmr.com
  • Сегодня, 22:05
  • DTV
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