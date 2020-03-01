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С 22 марта режим ЧС будет усилен

С 22 марта режим ЧС будет усилен

В связи с выявлением на территории Приднестровья подтверждённых случаев заражения коронавирусной инфекцией, Оперштаб обращается ко всем гражданам ПМР и гостям республики!

Как сообщается на сайте МВД ПМР, с 22 марта режим ЧС будет усилен. Меры безопасности на продуктовых рынках будут ужесточены. Особое внимание необходимо обратить на недопущение скопления людей, соблюдение дистанции! Торговые павильоны сокращают количество людей, одномоментно находящихся в помещении. Санитарная обработка должна проводиться в несколько раз чаще. Продавцы обязаны быть в масках.

В случае несоблюдения предписанных мер, правоохранительными органами нарушители будут привлечены к административной и уголовной ответственности.
Количество общественного транспорта будет сокращено. Руководителям предприятий необходимо самостоятельно организовать доставку сотрудников к месту работы и обратно, с целью наименьшего контактирования с населением.

Без острой надобности не выходите из дома! Минимизируйте нахождение в общественных местах!

Помните, от вас и ваших действий может зависеть здоровье и жизнь окружающих!

mvdpmr.org
  • Вчера, 22:31
  • DTV
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