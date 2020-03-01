В связи с выявлением на территории Приднестровья подтверждённых случаев заражения коронавирусной инфекцией, Оперштаб обращается ко всем гражданам ПМР и гостям республики!
Как сообщается на сайте МВД ПМР, с 22 марта режим ЧС будет усилен. Меры безопасности на продуктовых рынках будут ужесточены. Особое внимание необходимо обратить на недопущение скопления людей, соблюдение дистанции! Торговые павильоны сокращают количество людей, одномоментно находящихся в помещении. Санитарная обработка должна проводиться в несколько раз чаще. Продавцы обязаны быть в масках.
В случае несоблюдения предписанных мер, правоохранительными органами нарушители будут привлечены к административной и уголовной ответственности. Количество общественного транспорта будет сокращено. Руководителям предприятий необходимо самостоятельно организовать доставку сотрудников к месту работы и обратно, с целью наименьшего контактирования с населением.
Без острой надобности не выходите из дома! Минимизируйте нахождение в общественных местах! Помните, от вас и ваших действий может зависеть здоровье и жизнь окружающих!