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За нарушение требований особо правого режима грозит штраф – более 1000 рублей ПМР

За нарушение требований особо правого режима грозит штраф – более 1000 рублей ПМР

За нарушение требований особо правого режима 48-летней бендерчанке грозит штраф – более 1000 рублей ПМР. Женщина, вопреки Чрезвычайному положению, нарушила правила и запрет на пересечение границы Бендеры-Варница.

Как сообщает пресс-служба МВД ПМР, в субботу около 10 утра она прибыла в микрорайон Северный (там прописана). Вечером собралась вернуться в город. Чтобы пересечь границу, женщина решила пойти на хитрость и прорваться через пост. Сотрудникам таможни и МГБ она стала лгать, что утром никто не предупреждал её о закрытии границы, а после устроила скандал и истерику. Сотрудники ОВД Северный женщину задержали. На неё составлен административный протокол за нарушение действующих правил. Теперь бендерчанку ждёт 14-дневный карантин.

Правоохранительные органы предупреждают граждан: ко всем нарушителям правил карантина и режима ЧП будут применяться жёсткие меры воздействия, вплоть до уголовной ответственности.

mvdpmr.org
  • Сегодня, 11:26
  • DTV
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