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В Загребе произошло разрушительное землетрясение

В Загребе произошло разрушительное землетрясение

В хорватском Загребе в воскресенье произошло землетрясение магнитудой 5,3, сообщает агентство Associated Press.

Эпицентр землетрясения был в семи километрах к северу от Загреба на глубине 10 км. Подземные толчки начались в 06:23 по местному времени (08:23 по Москве), передает interfax.ru
По предварительным данным, жертв нет. Очевидцы сообщают о серьезных повреждениях в Загребе, на некоторых улицах образовались завалы из кирпичей, осыпавшихся с пострадавших зданий. В соцсетях появляются фотографии машин, раздавленных упавшими на них плитами. Повреждения получил Загребский собор: разрушился один из двух его шпилей.

После первого землетрясения отмечались минимум еще две серии подземных толчков, сообщает Associated Press.

В Загребе произошло разрушительное землетрясение

В Загребе произошло разрушительное землетрясение

В Загребе произошло разрушительное землетрясение

В Загребе произошло разрушительное землетрясение

В Загребе произошло разрушительное землетрясение

В Загребе произошло разрушительное землетрясение

В Загребе произошло разрушительное землетрясение

В Загребе произошло разрушительное землетрясение

interfax.ru
  • Сегодня, 11:31
  • DTV
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