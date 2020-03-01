Днём 22 марта в инфекционное отделение Слободзейской ЦРБ поступило ещё 10 человек. В их числе три семьи. У большинства отмечаются первичные признаки заболевания: подъём температуры и кашель.
Из больницы выписано 10 человек, у которых, согласно лабораторным исследованиям, диагноз не подтвердился. По состоянию на 20:00 в Слободзейской ЦРБ находится 17 пациентов, в их числе двое ранее выявленных инфицированных граждан. Других подтверждённых случаев коронавируса не выявлено, сообщает пресс-служба МВД ПМР.
За минувшие сутки на горячую линию МВД ПМР поступило почти 350 звонков. На сайт Министерства внутренних дел пришло около 50 писем. Ни одно обращение граждан не осталось без внимания. На подавляющее большинство вопросов были даны ответы, но были и такие, которые требуют некоторого времени для их решения.
На территорию Приднестровья въехало более 30 граждан ПМР. Всем предписано неукоснительное соблюдение мер самоизоляции по месту жительства до 14 суток. В числе вернувшихся на родину 9 человек, прилетевших вчера вечером рейсом Москва – Кишинёв. Напомним, по решению Оперативного штаба за соотечественниками в аэропорт был направлен транспорт из резервного автопарка. Все они благополучно доставлены домой.
Граждане, помещённые на домашний карантин, находятся под контролем сотрудников правоохранительных органов и медиков. По республике курсируют патрульные бригады, в составе которых медицинский работник и милиционер. Одни следят за здоровьем граждан, другие проверяют как соблюдается режим самоизоляции. За нарушение может грозить административная или уголовная ответственность.
Для исключения передвижения граждан и транспортных средств по периметру административной территории микрорайона Северный, прилегающей к Молдове, выставлены наряды милиции. Стражи правопорядка следят за строгим соблюдением правил карантина в условиях чрезвычайного положения.
Принятые меры направлены на сохранность здоровья граждан, на недопустимость расширения зоны риска заражения коронавирусом приднестровцев.