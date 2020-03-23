Москва не будет направлять положительные пробы на подтверждение в "Вектор", коронавирус будет поставлен после первой положительной пробы, полученной в одной из федеральных или городских лабораторий, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве, передает ria.ru.
В штабе также сообщили, что сейчас в столице зафиксировано 262 случая коронавирусной инфекции.
За сутки диагноз "коронавирус" был поставлен 71 москвичу. Все они первую положительную пробу и уже получают необходимое лечение.