С введением в Приднестровье чрезвычайного положения лечебно-профилактические учреждения работают в особом режиме. Для того чтобы избежать скопления людей в больницах и поликлиниках, доступ в них ограничен. На входе дежурят сотрудники МВД и медработники. Их задача - работать с людьми: при необходимости направить в доврачебный кабинет, порекомендовать записаться на прием либо отправить в приемный покой для последующей госпитализации. Плановые операции, профилактические процедуры, массажи не проводятся, передает novostipmr.com.
В Республиканской клинической больнице приостановлена плановая госпитализация, физиотерапевтические процедуры, также действует запрет на посещение пациентов родственниками. В медучреждении проводится усиленная санитарная обработка. В то же время экстренная помощь оказывается в полном объеме, сообщил главный врач РКБ Владимир Пелин. В штатном режиме работают приемное и хирургическое отделения, а также травматология. Руководитель больницы отметил, что врачи и медицинский персонал обеспечены средствами защиты. Для оказания плановой медпомощи учреждение располагает всеми необходимыми медикаментозными средствами.
Меньше посетителей стало и в ГУ «Тираспольский клинический центр амбулаторно-поликлинической помощи» (ТКЦАПП). При этом увеличилось количество вызовов врача на дом, рассказал главврач поликлиники Анатолий Дабула.
На входе в поликлинику дежурит сотрудник милиции и медработник, которые опрашивают посетителей о цели визита и наличии записи. Есть ограничение и по количеству человек, которые могут одновременно находиться в лифте. Их должно быть не более двух.
В связи с ЧП отменили плановое обследование льготных категорий граждан и диспансеризацию, которая должна была начаться 16 марта.
Важно, что открыть больничный лист можно по телефону, а на прием к врачу прийти после наступления ремиссии заболевания. По словам Анатолия Дабулы, с 17 марта в Тирасполе было открыто 915 больничных.
Врачи ГУ «ТКЦАПП» также обеспечены всеми необходимыми средствами защиты.
Напомним, что в связи с пандемией коронавируса COVID-19 с 17 марта в Приднестровье введен режим чрезвычайного положения на 19 суток с целью защиты жизни и здоровья граждан.