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В Минздраве уточнили число заражённых коронавирусом приднестровцев

В Минздраве уточнили число заражённых коронавирусом приднестровцев

В Приднестровье всего зарегистрировано 6 случаев заболевания COVID-19, 4 из них – сегодня, отметили в пресс-службе Министерства здравоохранения.

Ранее сообщалось о 5 новых заболевших. Однако оказалось, что один из пришедших сегодня результатов отрицательный, биоматериал девочки 2003 года рождения исследовали повторно, передает novostipmr.com.

Заболели члены двух семей: женщина 52 лет и её дочь 25 лет из Тирасполя и женщина 36 лет и её сын 15 лет из Бендер. Последние являются родственниками бендерчанки, чей положительный анализ был получен в субботу, 21 марта.

Все они сейчас находятся в инфекционном отделении Слободзейской Центральной районной больницы.

С подозрением на COVID-19 сегодня госпитализированы ещё 4 пациента (за минувшие сутки – 13).

novostipmr.com
  • Сегодня, 16:25
  • DTV
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