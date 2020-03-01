В Приднестровье всего зарегистрировано 6 случаев заболевания COVID-19, 4 из них – сегодня, отметили в пресс-службе Министерства здравоохранения.
Ранее сообщалось о 5 новых заболевших. Однако оказалось, что один из пришедших сегодня результатов отрицательный, биоматериал девочки 2003 года рождения исследовали повторно, передает novostipmr.com.
Заболели члены двух семей: женщина 52 лет и её дочь 25 лет из Тирасполя и женщина 36 лет и её сын 15 лет из Бендер. Последние являются родственниками бендерчанки, чей положительный анализ был получен в субботу, 21 марта.
Все они сейчас находятся в инфекционном отделении Слободзейской Центральной районной больницы.
С подозрением на COVID-19 сегодня госпитализированы ещё 4 пациента (за минувшие сутки – 13).