По состоянию на 15:00 24 марта в инфекционном отделении Слободзейской районной больницы находятся 24 человека, из них шесть несовершеннолетних. Шесть пациентов проходят курс лечения от коронавирусной инфекции. На исследование в Кишинёв отправлено девять биопроб, взятых у граждан с подозрением на заболевание.
Пациенты, у которых коронавирус не подтвердился, проходят амбулаторное лечение. За их здоровьем в домашних условиях наблюдают врачи, передает пресс-служба МВД ПМР.
Под контролем правоохранителей и медиков находятся 340 граждан, находящихся в самоизоляции. Симптомов заболевания у них нет, однако они должны соблюдать предписанные правила. В ходе их проверки по месту жительства за минувшие сутки выявлено семь нарушений режима карантина.
На территорию Приднестровья со вчерашнего утра до 10:00 сегодняшнего дня въехало чуть более 70 граждан ПМР. Всем, кто пересекал границу без специального пропуска, указано на неукоснительное соблюдение самоизоляции сроком на 14 суток.
Напоминаем, за нарушение вынесенного предписания предусмотрена не только административная, но и уголовная ответственность. mvdpmr.org