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Одесситы "самоизолируются" на море
Категория:
Новости дня
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Новости Украины
Несмотря на карантин, на одесской Трассе здоровья в будни многолюдно, как на майские праздники.
Хорошая погода толкнула многих одесситов нарушить карантин. Об этом сообщает Думская, передает
korrespondent.net
К морю кто-то выбирается пешком, кто-то на велосипеде или автомобиле. Многие приходят с детьми.
Несмотря на эпидемию, одесситы гуляют, но придерживаются безопасной дистанции.
korrespondent.net
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