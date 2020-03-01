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Одесситы "самоизолируются" на море

Одесситы "самоизолируются" на море

Несмотря на карантин, на одесской Трассе здоровья в будни многолюдно, как на майские праздники.

Хорошая погода толкнула многих одесситов нарушить карантин. Об этом сообщает Думская, передает korrespondent.net

К морю кто-то выбирается пешком, кто-то на велосипеде или автомобиле. Многие приходят с детьми.

Несмотря на эпидемию, одесситы гуляют, но придерживаются безопасной дистанции.

Одесситы "самоизолируются" на море

Одесситы "самоизолируются" на море

Одесситы "самоизолируются" на море

Одесситы "самоизолируются" на море

Одесситы "самоизолируются" на море

Одесситы "самоизолируются" на море

Одесситы "самоизолируются" на море

Одесситы "самоизолируются" на море
korrespondent.net
  • Сегодня, 08:42
  • DTV
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