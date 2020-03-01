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Кабмин Украины хочет временно урезать зарплаты чиновникам

Кабмин Украины хочет временно урезать зарплаты чиновникам

В правительстве Украины выступили с предложением, чтобы чиновники получали половину зарплаты, а главам госпредприятий и госкомпаний урезали зарплату на 30%.

Кабинет министров предлагает временно урезать зарплаты некоторым чиновникам. Об этом сообщает премьер-министр Денис Шмыгаль в Telegram в воскресенье, 29 марта, передает korrespondent.net.

"Правительство предлагает, чтобы до конца 2020 года чиновники, которые имеют заработную плату более 10 "минималок»" (сейчас 47 тысяч гривен), получали только половину. Исключение - работники, задействованные в мероприятиях по борьбе с COVID-19 и мероприятиях по нацбезопасности и обороне", - написал Шмыгаль.

Премьер добавил, что Кабмин также хочет на 30% уменьшить размер оплаты труда и вознаграждения руководителям и членам наблюдательных советов госпредприятий и госкомпаний.

В правительстве призвали топ-чиновников понимать ситуацию и "затянуть пояса".

Напомним, что ранее Кабмин рекомендовал Раде урезать местные бюджеты. Правительство предложило Раде полностью сократить расходы на улучшение соцзащиты педагогов, а также сократить субвенции на развитие ОТГ.

Также сообщалось, что в Раде против предложений Кабмина по бюджету. Правительство предложило увеличить дефицит бюджета на 200 миллиардов гривен, сократив ряд расходных статей, но нардепы против.

korrespondent.net
  • Сегодня, 14:05
  • DTV
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