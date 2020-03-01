В Приднестровье зарегистрирована первая смерть от коронавируса. Умерла 55-летняя женщина.
Как сообщает “Первый Приднестровский”, пациентка скончалась в слободзейской ЦРБ в воскресенье. Были подозрения на COVID-19, а биопробы взяли уже после смерти. Результаты пришли вчера вечером. Опасения подтвердились – коронавирус, передает aif.md.
По словам врачей, двусторонняя пневмония, с которой госпитализировали женщину, стала осложнением от COVID-19. Кроме того, у тираспольчанки были хронические заболевания – сахарный диабет и сердечные патологии.