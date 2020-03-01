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В Приднестровье от коронавируса скончалась женщина

В Приднестровье от коронавируса скончалась женщина

В Приднестровье зарегистрирована первая смерть от коронавируса. Умерла 55-летняя женщина.

Как сообщает “Первый Приднестровский”, пациентка скончалась в слободзейской ЦРБ в воскресенье. Были подозрения на COVID-19, а биопробы взяли уже после смерти. Результаты пришли вчера вечером. Опасения подтвердились – коронавирус, передает aif.md.

По словам врачей, двусторонняя пневмония, с которой госпитализировали женщину, стала осложнением от COVID-19. Кроме того, у тираспольчанки были хронические заболевания – сахарный диабет и сердечные патологии.

В Приднестровье от коронавируса скончалась женщина

В Приднестровье от коронавируса скончалась женщина
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  • Сегодня, 12:12
  • DTV
  • Просмотров: 21
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