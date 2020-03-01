Как сообщается на сайте МВД ПМР, в воскресенье в инфекционный госпиталь была экстренно доставлена 55-летняя тираспольчанка. До этого она находилась на стационарном лечении в Республиканской клинической больнице, лежала с двусторонней пневмонией в отделении пульмонологии в одном боксе вместе с мужчиной, в организме которого ранее подтвердили наличие COVID-19. Состояние женщины на момент поступления в инфекционный госпиталь Слободзеи врачи оценивали как тяжёлое. Пациентку подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких. Однако, несмотря на все усилия медиков, через час она скончалась.
О том, что женщина была больна инфекцией, вызванной COVID-19, стало известно уже после её смерти. Результат биопробы пришёл ночью. По словам специалистов, пациентка страдала сахарным диабетом, у неё были проблемы с сердцем, а двусторонняя пневмония стала осложнением коронавирусной инфекции.
Вчера в инфекционный госпиталь из дома на машине скорой помощи была доставлена 59-летняя жительница Слободзеи с двусторонней пневмонией. У женщины также сахарный диабет. Больная сразу была госпитализирована в реанимационное отделение, подключена к аппарату искусственной вентиляции лёгких. Вчерашним вечером пациентка скончалась. Сегодня её анализы отправлены на исследование. Медики ждут результатов. Пока неизвестно, была ли она заражена COVID-19.
В минувшее воскресенье ещё один мужчина – 70-летний тираспольчанин – был доставлен в инфекционный госпиталь. С хронической почечной недостаточностью и двусторонней пневмонией он был переведён из РКБ в Слободзейскую больницу. Пациент находился в тяжёлом состоянии. Вчера вечером он скончался. Диагноз «коронавирусная инфекция» у него не подтвердился.
Как сообщила первый заместитель министра здравоохранения Кристина Албул, умершие, у которых подтверждён коронавирус, будут захоронены со всеми мерами предосторожности, чтобы не допустить распространение инфекции. mvdpmr.org