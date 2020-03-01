Глава Правительства Александр Мартынов сегодня поручил разработать распоряжение, которое утвердит план-график пошива защитных халатов и обеспечения ими медучреждений республики с разбивкой по неделям и по месяцам.
По информации Министерства здравоохранения, в лечебные учреждения республики уже поступило порядка 1000 защитных халатов. Общая потребность на 3 месяца составляет 10-12 тысяч единиц, говорится на сайте Правительства, передает novostipmr.com.
Как сообщил министр экономического развития Сергей Оболоник, общая заявка поступила на 16 тысяч халатов. Производить будут порядка 400 единиц в сутки. По предварительным прогнозам, за неполные 2 недели месячную потребность закроют.
Напомним, что к пошиву медхалатов были изначально привлечены 3 предприятия: «Тиротекс», который выделяет ткань на переработку, «Интерцентр Люкс» и «Одема». Опыт показал, что администрирование осуществляется эффективней при сотрудничестве с одним предприятием. Однако при учёте текущей эпидситуации вторая фабрика будет резервной, если основное швейное производство отправит своих сотрудников на карантин и приостановит исполнение госзаказа.
Александр Мартынов также провёл телефонные переговоры с российскими коллегами, в ходе которых обсуждалось предоставление тест-систем. Российская сторона подтвердила готовность к сотрудничеству. Глава Правительства поручил в кратчайшие сроки решить вопрос логистики. novostipmr.com