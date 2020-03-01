Виктор Березянский, руководитель Общественной организации "Боевые Братья" (Бендеры) в одной из социальных сетей опубликовал пост, в котором хотел обратить свое внимание не только на тему пандемии. Его публикация обращает внимание на сколько важна взаимопомощь в любой нестандартной ситуации. Своей публикацией он пытается обратить наше внимание на людей, которые находятся рядом с нами, которые рисковали своей жизнью в 1992 году.
Текст и пунктуация автора сохранена:
"УВАЖАЕМЫЕ ДРУЗЬЯ , этот психоз и истерия по карантину меняет психическое состояние людей . Всем понятна серьезность опасности , однако СМИ перегибают … Мне стало понятно , почему граждане Украины так изменили свое отношение к России …
Я решил не участвовать в обсуждении темы вируса , а информировать о иных событиях которые имеют место в нашей жизни.
И вот довожу до сведения , что сегодня выписали из больницы , защитника , участника боевых действий по защите Приднестровья Брума Виктора Владимировича . В 15 лет приписав себе 2 года он пришел в гвардию , получил ранение , лечился в Ж\Д больнице , потом попал в ТСО . Интересно , что сам он терпел невзгоды и прошел после 1992г сложный путь , остался без жилья , документов и средств к сосуществованию . Так сложилась судьба у него , что он в марте 20г остался на грани жизни и смерти, у него была серьезно повреждена рука , ну и имел последствия 1992г –полуглухой. За помощью для него обратились к нам посторонние люди , зная нашу принципиальную позицию по социальной защите ветеранов. Доставив Бруму В в горбольницу г. Бендеры с серьезным состоянием здоровья . повреждением руки , его приняли на обследование в хирургию ,где провели лечение и обследование его здоровья всеми необходимыми специалистами . Отмечу , что безусловно наш ветеран относится к категории социально незащищенной . Мы обратились за помощью о его документировании в МВД , где была своевременная и оперативная реакция . Паспорт был выдан в течении 3 дней. СПАСИБО ВСЕМ сотрудникам МВД за работу и понимание! Мы обратились в Минздрав ПМР. МЗ также провели работу силами специалистов и результат обследования медиками выявил инвалидность Брума В . Он инвалид 2 группы . Оформление документов инвалидности ведется. Мы обратились с просьбой оказания материальной помощи Брума В к Главе гос администрации Иванченко Р.Д и к большому сожалению нет никакой реакции уже 2 недели , КОНЕЧНО! - МЫ ВСЕ УЖЕ ЗНАЕМ ПРИЧИНУ ЭТО ВИРУС ВИНОВАТ ! Однако , этот вирус не мешал другим по человечески отнестись к сложившейся ситуации и по человечески помочь. Мы ,что могли делаем , одели , поддерживаем и его дальнейшие действия курируем и контролируем . Спасибо всем , кто принимал участие в поддержке , лечении и помощи этому человеку. Я думаю так должно и быть , люди помогают животным создавая приюты , и люди должны помогать друг другу. Для жизни деятельности Брума В необходимо определить ему койко место , средства к сосуществованию у него уже будут (пенсия ). Однако виноват все тот же вирус , гос администрация на этот вопрос и решения проблемы отмалчивается., наверное ждем снятия карантина ? А где человеку жить? Однако вспоминаю когда на мероприятиях с высокой трибуны красиво , проникновенно говорят о большом уважении и почете к защитникам ПМР. Уважаемые чиновники , Мы о себе будем напоминать до мероприятий с надеждой , что декларации будут в действии.
Заявляю , что граждан со сложной судьбой в городе , да и республике становится все больше необходимо срочно создавать центры (приюты ) временного содержания лиц оказавшихся в сложной жизненной ситуации на момент их документирования и определения по жизни. О этой проблеме Мы говорим уже несколько лет , однако минсоц ,,футболит,, на гос администрацию , а те обратно на минсоц . В подтверждении серьезности темы приведу несколько примеров смерти граждан ПМР в 19-20г : Остапенко Ю. , Матросов В. , Смирнов И все в до пенсионном возрасте . Удалось спасти Шелестюка С . ( правда ампутировали часть стопы) и вот Брума В . Все УБД ПМР.
Обращаюсь за поддержкой друзья , давайте вместе обозначим проблему и обяжем органы власти создать приюты временного содержания для людей , а на службу помощи для лиц оказавшихся в сложной жизненной ситуации действующую в настоящее время наложить обязанность и ответственность за этой проблемой.