Молдавские туроператоры вместе с отелями разработали 3 варианта решения ситуации с летним отдыхом
Прасковья Кулева, директор турагентства Jalon, не теряет оптимизма, но при этом, реалистично смотрит на происходящее и вместе с другими молдавскими и международными операторами составляет план дальнейших действий. Ведь лето не за горами, многие уже забронировали туры. Обо всем, что сейчас происходит в сфере туризма, она рассказала «Комсомольской правде».
Лето будет!
Отели закрыты. Совсем недавно они работали – готовились к пасхальным праздникам. Наши граждане не часто ездят на отдых на пасхальные, зато румыны – всегда. Все сорвалось, конечно. Но лето будет! В любом случае! Другой вопрос – когда начнется сезон. Многие не смогут в июне, в том числе, потому, что, возможно, школы продлят учебный год. Плюс, осторожничать будут.
Что предпринимают туроператоры и отели – три варианта
1. Отели предлагают переносить даты отдыха на более поздний срок с сохранением скидки раннего бронирования.
Многие отели идут и на то, чтобы не менять цену и на более дорогой сезон. Имеется ввиду, что если человек переносит дату отдыха с недорогого сезона на дорогой сезон, стоимость путевки не меняется. Это одна из мер.
2. Если человек боится ехать, ему могут выдать ваучер-депозит на следующий сезон. То есть человек не требует возврата денег, отель выдает ему депозит, который остается на следующее лето. При этом, есть условия: сохранить тот же отель, потому что деньги уже были освоены отелями, когда они готовились к сезону.
Некоторые отели дают возможность менять имена в ваучере, другие все же требуют не менять лиц в путевках.
3. Что касается возврата денег, аннулирования путевки, если человек точно больше никуда не хочет ехать, молдавские туроператоры написали петицию правительству с просьбой помочь в связи с возникновением форс-мажора. В частности, турагенты просят налоговых каникул и принятия дополнения к Закону о туризме, чтобы возврат денег осуществлялся, учитывая форс-мажор. А именно, чтобы деньги можно было вернуть в течение 360 дней. Это связано с тем, что если все в один момент потребуют возврат денег, это станет неподъемной суммой для туроператоров. Отели тоже не состоянии сразу все вернуть, и их можно понять – они полученные деньги осваивали на подготовку к сезону. Многие европейские компании, в том числе в Болгарии и Греции, берут такой таймаут.
Какова реакция туристов?
Многие звонят и все понимают. Хотят отдыхать, открыты для разных вариантов. Аннулировать хочет только одна семья. Это связано с тем, что человек работает в Турции, вернее, там осталась без работы, теперь нет денег. Еще есть бабушка, которая сама воспитывает внука. Она хочет отложить поездку на следующий год, потому пока непонятно, что будет с учебой.
- Мы все время в онлайне, с туристами на связи, у нас настрой оптимистичный. Но все будет решаться после снятия ЧП. Мы даже получаем предложения от отелей! Спецпредложения. Они нам так и пишут: «Хотим вам улучить настроение!». Кстати, скорее всего будут скидки. Надо просто немного подождать, - сказала Прасковья Кулева.