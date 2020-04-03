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Изменение климата неизбежно - как к нему приспособиться, объяснил эколог

Изменение климата неизбежно - как к нему приспособиться, объяснил эколог

Илья Тромбицкий известный эколог прокомментировал решение минсельхоза о приостановке вырубки всех видов деревьев в лесных массивах в Молдове.

Министр сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды РМ Ион Пержу издал приказ о прекращении всех видов лесотехнических работ в государственном лесном фонде.

В соответствии с приказом минсельхоза с 13 марта запрещено вырубать деревья в лесах в любой форме: рубка основных и вторичных продуктов и другие виды рубки, сообщает sputnik.md.

Приказ был принят для безусловного исполнения агентством Moldsilva и подведомственными хозяйствами - агентство, в свою очередь, издало распоряжение 27 марта для всех руководителей лесных предприятий. В то же время решено, что подведомственные Moldsilva предприятия получат древесину, заготовленную с работ по очистке лесосек.

Как подчеркивается в пресс-релизе министерства, в случае несоблюдения положений приказа администраторы лесных хозяйств будут наказаны в соответствии с действующим законодательством.

"Состояние лесов – это обеспечение будущего страны. Дело в том, что леса, особенно зрелые дубовые, играют важнейшую роль в формировании и поддержании гидрологического режима в стране. Если мы хотим приспособиться к изменению климата, необходимо быстрее увеличивать лесные площади", - пояснил для Sputnik Молдова доктор биологии, директор Международной ассоциации хранителей реки Днестр "Eco-TIRAS" Илья Тромбицкий.
Тромбицкий уверен, что следует не только бороться с нелегальными вырубками, но и в корне изменить отношение к этой проблеме.

"В интересах страны отказаться от использования местного древесного сырья для чего бы то ни было и от его экспорта в любом виде", - считает эколог.

Как уточняет ученый, для страны важно найти способы увеличения лесных площадей, в том числе, на сельскохозяйственных землях.

"Это помогает сельскому хозяйству устоять перед засухой", - уверен Тромбицкий.
Он с сожалением отметил, что пока в борьбе с незаконными вырубками часто побеждает коррупция: "В лесу мало кто видит, что делается".

По данным Национального бюро статистики, Молдова теряет по три гектара леса в час, несмотря на принимаемые меры и увеличение охраняемых площадей. Молдавские леса нередко страдают от действий "черных" лесорубов, их не останавливает даже уголовная ответственность.

По данным агентства Moldsilva, в Молдове общая площадь лесных массивов - 423 тысячи гектаров, из них 376 тысяч гектаров - это сами леса, остальное - кустарники и лесопосадки. Реликтовые леса в Молдове занимают всего пять процентов от территории, остальные восемь процентов - это дело рук человека, то есть искусственные лесополосы.

Леса страны в состоянии абсорбировать порядка двух миллионов тонн углекислого газа ежегодно. Лесные насаждения также помогают избежать эрозии почв и бороться с оползневыми явлениями. Moldsilva старается восполнить необходимость в древесине в республике - в стране ежегодно высаживают десятки тысяч молодых деревьев.

По утверждению экологов, если не предпринимать срочные меры для лесного фонда страны, Молдова может и вовсе остаться без лесов.

sputnik.md
  • Сегодня, 09:36
  • DTV
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