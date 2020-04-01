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Кристина Лесник ездила в Варницу

Кристина Лесник ездила в Варницу

Вице-премьер по реинтеграции в РМ Кристина Лесник посетила село Варница, частично заблокированное властями Тирасполя по причине карантина, после того как у двух жителей подтвердился диагноз COVID-19.

Кристина Лесник изучила на месте, в том числе в северном квартале, какие транспортные барьеры созданы для жителей деревни и как обеспечивается доступ населения к лекарствам. Приднестровская милиция заблокировала доступ к одному из кварталов Варницы, передает noi.md

В ходе бесед с представителями местной публичной администрации и Офиса народного адвоката в Варнице было установлено, что аптеки в этом населенном пункте открылись только 1 апреля, после того как было разрешено перемещение их сотрудников.

Вице-премьер посетила также Центр семейных врачей, чтобы проверить доступ застрахованных лиц с обоих берегов Днестра к медицинским услугам и ситуацию с перемещением врачей в зоне безопасности. В то же время Кристина Лесник проверила, как выдаются рецепты на компенсированные лекарства.
noi.md
  • Сегодня, 09:56
  • DTV
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