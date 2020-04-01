Dnestr.TV

 
0

Виталий Игнатьев провел переговоры с Томасом Майр-Хартингом и Клаусом Нойкирхом

Виталий Игнатьев провел переговоры с Томасом Майр-Хартингом и Клаусом Нойкирхом

Министр иностранных дел ПМР Виталий Игнатьев провел переговоры в формате видеосвязи со Специальным Представителем Действующего Председателя ОБСЕ Томасом Майр-Хартингом и главой Миссии ОБСЕ в Молдове Клаусом Нойкирхом.

В ходе общения состоялось обсуждение широкого круга актуальных вопросов, прежде всего, связанных с текущим взаимодействием в рамках переговорного процесса с учетом эпидемии коронавирусной инфекции. В этом контексте Министр детально обозначил весь перечень имеющихся проблемных аспектов, сделав акцент на создаваемых молдавской стороной бюрократических барьерах в части доставки медикаментов и иных категорий жизненно важных товаров в Приднестровье через пункты пропуска на молдо-украинской границе. Отдельно глава МИД ПМР выделил проблему с импортом телекоммуникационного и компьютерного оборудования, простой которого, по его словам, «превысил все мыслимые сроки», передает пресс-служба МИД ПМР.

Особое внимание Виталий Игнатьев уделил ситуации в банковской сфере, в частности отметив невозможность использования международных банковских карт на территории ПМР, что нарушает права тысяч граждан, особенно людей пенсионного возраста.

Наряду с этим были обсуждены иные актуальные вопросы диалога между Приднестровьем и Молдовой, включая возможность проведения заседаний экспертных (рабочих) групп сторон в формате видеоконференции. В завершение общения собеседники условились продолжать регулярный системный диалог.
mfa-pmr.org
  • Сегодня, 10:07
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • В Приднестровье зарегистрированы первые случаи инфициро ...
  • В Приднестровье от коронавируса скончалась женщина
  • Вниманию пассажиров, летевших самолетом Кишинев-Москва
  • Главврач РКБ и его заместитель отстранены от должности ...
  • В указ главы государства о введении ЧП внесены изменени ...
  • Вадим Красносельский подписал указ о введении на террит ...
  • Внимание! В Приднестровье будет ужесточен карантин
  • За несоблюдение карантинных мероприятий предусмотрены ш ...
  • Объявление карантина – профилактическая мера
  • В Приднестровье готовятся ввести режим чрезвычайной си ...

    • Moldova+

  • В продолжение темы: Не убедили или Эта вонь у нас фенолом зовется?
  • Александр КОВАЛЬЧУК: Говорить с обществом и оздоравливать его - для этого я решил стать журналистом
  • Зелёный город
  • Старые Автомобили Нас Убивают
  • В Мире Олигархов Коррупция Процветает, А Наказывать Их Некому: Украина, Молдова, Грузия
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • В Приднестровье зарегистрированы первые случаи инфициро ...
  • В Приднестровье от коронавируса скончалась женщина
  • Вниманию пассажиров, летевших самолетом Кишинев-Москва
  • Главврач РКБ и его заместитель отстранены от должности ...
  • В указ главы государства о введении ЧП внесены изменени ...
  • Вадим Красносельский подписал указ о введении на террит ...
  • Внимание! В Приднестровье будет ужесточен карантин
  • За несоблюдение карантинных мероприятий предусмотрены ш ...
  • Объявление карантина – профилактическая мера
  • В Приднестровье готовятся ввести режим чрезвычайной си ...
    •  

    Инфо

    Участник конкурса сайтов RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ-2015
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна