Министр иностранных дел ПМР Виталий Игнатьев провел переговоры в формате видеосвязи со Специальным Представителем Действующего Председателя ОБСЕ Томасом Майр-Хартингом и главой Миссии ОБСЕ в Молдове Клаусом Нойкирхом.
В ходе общения состоялось обсуждение широкого круга актуальных вопросов, прежде всего, связанных с текущим взаимодействием в рамках переговорного процесса с учетом эпидемии коронавирусной инфекции. В этом контексте Министр детально обозначил весь перечень имеющихся проблемных аспектов, сделав акцент на создаваемых молдавской стороной бюрократических барьерах в части доставки медикаментов и иных категорий жизненно важных товаров в Приднестровье через пункты пропуска на молдо-украинской границе. Отдельно глава МИД ПМР выделил проблему с импортом телекоммуникационного и компьютерного оборудования, простой которого, по его словам, «превысил все мыслимые сроки», передает пресс-служба МИД ПМР.
Особое внимание Виталий Игнатьев уделил ситуации в банковской сфере, в частности отметив невозможность использования международных банковских карт на территории ПМР, что нарушает права тысяч граждан, особенно людей пенсионного возраста.
Наряду с этим были обсуждены иные актуальные вопросы диалога между Приднестровьем и Молдовой, включая возможность проведения заседаний экспертных (рабочих) групп сторон в формате видеоконференции. В завершение общения собеседники условились продолжать регулярный системный диалог. mfa-pmr.org