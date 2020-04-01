Еще один очаг возгорания возник вблизи села Грезля - там загорелся травяной настил и кустарники. В зоне отчуждения возник еще один пожар - на этот раз около села Грезля Денисовецкого лесничества. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в среду, 8 апреля.
"7 апреля в зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения вблизи с. Грезля Денисовецкого лесничества возник пожар травяного настила и кустарников. По состоянию на 7 ч. 8 апреля наблюдается горение травяного настила и лесной подстилки отдельными очагами", - сказано в сообщении, передает korrespondent.net.
При этом на месте пожара, возникшего ранее на территории Котовского лесничества в зоне отчуждения, между пгт Полесское, селами Тарасы и Владимировка, открытого огня уже нет, наблюдается только тление отдельными ячейками.
К тушению пожаров в Чернобыльской привлечены 253 человека и 68 единиц техники, из них от ГСЧС 168 человек личного состава и 34 единиц техники. Накануне авиация ГСЧС 81 раз сбрасывала воду на зону возгорания - всего 288 тонн воды.
Напомним, что пожар в Чернобыльской зоне начался 4 апреля. Спасателям стало известно о пожаре в Чернобыльской зоне около часу дня. Возгорание распространилось на 20 гектаров. korrespondent.net