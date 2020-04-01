В рамках предотвращения распространения коронавирусной инфекции Министерство здравоохранения ПМР подготовило рекомендации по соблюдению противоэпидемических мер для работодателей. Они включают комплекс мероприятий по организации рабочего пространства и безопасности сотрудников, стратегии реагирования на ухудшение самочувствия подчиненных, внедрение новых принципов работы в условиях пандемии, передает пресс-служба ведомства.
Рекомендации по соблюдению противоэпидемических мер
1. Работодателям рекомендуется обеспечить:
а) при входе работников в организацию (предприятие) - возможность обработки рук кожными антисептиками, предназначенными для этих целей (в том числе с помощью установленных дозаторов), или дезинфицирующими салфетками с установлением контроля за соблюдением этой гигиенической процедуры;
б) контроль температуры тела работников при входе работников в организацию (предприятие), и в течение рабочего дня (по показаниям), с применением аппаратов для измерения температуры тела бесконтактным или контактным способом (электронные, инфракрасные термометры, переносные тепловизоры) с изоляцией от других работников и обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой тела и с признаками инфекционного заболевания;
в) контроль обращения работником к врачу для получения рекомендаций по самоизоляции и лечения на дому;
г) работники, которые хорошо себя чувствуют, но у которых больной член семьи дома с COVID-19, должны уведомить своего руководителя и соблюдать рекомендации врачей;
д) больные сотрудники должны следовать рекомендациям врача. Сотрудники не должны возвращаться на работу до тех пор, пока не будет разрешение от врача;
е) сотрудники, у которых есть симптомы (например, лихорадка, кашель или одышка), должны уведомить своего руководителя (желательно дистанционно) и остаться дома;
ж) контроль соблюдения самоизоляции работников на дому на установленный срок (14 дней) при возвращении их из стран, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции (COVID-19);
з) некоторые сотрудники могут подвергаться большему риску серьезных заболеваний, например, пожилые люди и люди с хроническими заболеваниями. Поэтому необходимо свести к минимуму личный контакт с этими сотрудниками или назначить на работу, которая позволяют им держаться на расстоянии двух метров от других работников, клиентов и посетителей, или, если это возможно, на дистанционную работу;
и) информирование работников о необходимости соблюдения правил личной и общественной гигиены: режима регулярного мытья рук с мылом или обработки кожными антисептиками - в течение всего рабочего дня, после каждого посещения туалета;
к) качественную уборку помещений с применением дезинфицирующих средств вирулицидного действия, уделив особое внимание дезинфекции дверных ручек, выключателей, поручней, перил, контактных поверхностей (столов и стульев работников, орг.техники), мест общего пользования (комнаты приема пищи, отдыха, туалетных комнат, комнаты и оборудования для занятия спортом и т.п.), во всех помещениях - с кратностью обработки каждые 2 часа;
л) наличие в организации не менее чем пятидневного запаса дезинфицирующих средств для уборки помещений и обработки рук сотрудников, средств индивидуальной защиты органов дыхания на случай выявления лиц с признаками инфекционного заболевания (маски, респираторы);
м) регулярное (каждые 2 часа) проветривание рабочих помещений;
н) предоставить одноразовые салфетки для сотрудников, которые обычно используют различные предметы (например, дверные ручки, клавиатуры, пульты дистанционного управления, столы, другие рабочие инструменты и оборудование), могли протирать их перед каждым использованием.
2. Стратегии, которые работодатель может взять на вооружение, включают в себя:
а) рассмотрение возможности удалённой работы для сотрудников;
б) внедрение гибкого рабочего времени (например, смещенные смены) для предотвращения скопления людей в определённые моменты времени;
в) увеличение физического пространства между сотрудниками на рабочем месте;
г) увеличение физического пространства между сотрудниками и клиентами (например, перегородки);
д) внедрение гибких вариантов встреч и поездок (например, отложить несущественные встречи или мероприятия);
е) предоставление услуг, если это возможно, удаленно (например, по телефону, видео или через Интернет);
ж) доставка товаров на дом.
3. Рекомендуется ограничить:
а) по возможности, не разрешайте работникам пользоваться телефонами, рабочими столами или рабочими инструментами и оборудованием других работников. При необходимости, очистите и продезинфицируйте их до и после использовании;
б) любые корпоративные мероприятия в коллективах, участие работников в иных массовых мероприятиях на период эпидемиологического неблагополучия.
4. В зависимости от условий питания работников рекомендуется, при наличии столовой для питания работников:
а) обеспечить использование посуды однократного применения с последующим ее сбором, обеззараживанием и уничтожением в установленном порядке;
б) при использовании посуды многократного применения - ее обработку желательно проводить на специализированных моечных машинах в соответствии с инструкцией по ее эксплуатации с применением режимов обработки, обеспечивающих дезинфекцию посуды и столовых приборов или ручным способом с применением дезинфицирующих средств в соответствии с требованиями санитарного законодательства. minzdrav.gospmr.org